Евгений Устюгов заявил в CAS, что никогда не сдавал пробы мочи вне допинг-контроля

Российский биатлонист Евгений Устюгов, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, дал показания на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Ольги Зайцевой.
«Устюгов заявил, что никогда не сдавал пробы мочи вне стандартных процедур допинг-контроля, за исключением анализов в незначительном объёме при регулярных медицинских осмотрах, которые проводятся два раза в год. Он также заявил, что 5 ноября 2012 года, когда согласно к утверждениям IBU, что он якобы дополнительно сдал «чистую» мочу, он прибыл вместе с женой и дочерью из Красноярска в Москву, в аэропорт Домодедово, в 7:45. Сразу после завершения необходимых перед отъездом процедур он отправился на сборы в Австрию рейсом Москва — Вена в 10:45 из того же аэропорта, что подтверждено соответствующими билетами. Он утверждает, что, за исключением часов, которые он провёл в самолётах и в аэропорту, он был в тот день в Австрии и не мог дать «чистую» мочу в этот день. Кроме того он заявил, что с практической точки зрения не может представить, как сдать образец мочи в объёме 7 мл», – говорится в мотивировочной части решения по делу Зайцевой.
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