Ольга Зайцева объяснила высокое содержание соли в пробах тем, что ела икру и красную рыбу

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева объяснила, почему в допинг-пробах спортсменки, взятых на ОИ 2014 года в Сочи, уровень соли превышает нормальные показатели. Объяснение Зайцевой приведено в многостраничном документе на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
По словам защиты Зайцевой, высокая концентрация соли в её пробах объясняется любовью спортсменки к солёной пище. Зайцева объяснила, что всегда внимательно подходила к питанию, но не задумывалась насчёт уровня соли. Более низкие показатели в прежние годы она объяснила тем, что употребляла в те дни много воды, а высокие показатели, по её мнению, связаны с рационом: в ходе Олимпиады в Сочи она ела икру и красную рыбу, а то и просто могла съесть ложку соли.
Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги, которая ушла из спорта в 2015 году, от участия в Олимпийских играх. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.
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