Дмитрий Губерниев напомнил о своём дне рождения. Анна Семенович отреагировала

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев напомнил в «Инстаграме», что сегодня, 6 октября, ему исполнилось 46 лет.
«46 лет — полёт нормальный! Молодой, интересный! На ЗОЖе, на стиле, временами на ярком сексе! Поздравления принимаю, комментарии читаю! Всех обнимаю! P. S. На первой фотке в детсаду ужасно яркий свет, до сих пор бесит, хоть и на телевидении давно работаю!» — написал он, прикрепив текст к трём детским фото.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
В комментариях к посту отметилась, в частности, известная российская певица Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании.
«Димка, с днём рождения и только вперёд», — написала она.
Также комментарии оставили олимпийские чемпионки Алла Шишкина и Ольга Зайцева.
«Дима! Будь здоров и счастлив, именно так, как ты себе это представляешь! С днём оождения», — написала Шишкина.
«С днём рождения, Дмитрий! Всего самого прекрасного в день твоего рождения! Пусть он пройдёт весело и незабываемо! Здоровья!» — написала Зайцева.
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