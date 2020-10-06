Дмитрий Губерниев напомнил о своём дне рождения. Анна Семенович отреагировала

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев напомнил в «Инстаграме», что сегодня, 6 октября, ему исполнилось 46 лет.

«46 лет — полёт нормальный! Молодой, интересный! На ЗОЖе, на стиле, временами на ярком сексе! Поздравления принимаю, комментарии читаю! Всех обнимаю! P. S. На первой фотке в детсаду ужасно яркий свет, до сих пор бесит, хоть и на телевидении давно работаю!» — написал он, прикрепив текст к трём детским фото.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

В комментариях к посту отметилась, в частности, известная российская певица Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании.

«Димка, с днём рождения и только вперёд», — написала она.

Также комментарии оставили олимпийские чемпионки Алла Шишкина и Ольга Зайцева.

«Дима! Будь здоров и счастлив, именно так, как ты себе это представляешь! С днём оождения», — написала Шишкина.

«С днём рождения, Дмитрий! Всего самого прекрасного в день твоего рождения! Пусть он пройдёт весело и незабываемо! Здоровья!» — написала Зайцева.