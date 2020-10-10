Матвей Елисеев — о самоподготовке: тренируюсь для себя, а не для тренера
Призёр чемпионата мира по биатлону Матвей Елисеев рассказал, в чём видит плюсы самоподготовки.
«У меня есть ответственность. Тренируюсь для себя, а не для тренера, как зачастую бывает в сборной. Осознанно пошёл на этот шаг, взял на себя ответственность. Хочу развиваться в спорте, а не показывать тренеру, как хорошо умею тренироваться. Порой хочется побыть в команде во время выходного, а во время тренировок меня всё устраивает.
Чтобы результаты были лучше, ты должен отчитываться перед собой. Не эмоционально, а конкретно: я сделал два промаха, стрелял и бежал медленнее, чем кто-то. Значит, эти моменты мне надо подтянуть. Это абсолютно другой подход в оценке», — приводит слова Елисеева пресс-служба СБР.
Матвей Елисеев: отработал тренировку на первый выстрел!
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