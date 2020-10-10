Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Матвей Елисеев — о самоподготовке: тренируюсь для себя, а не для тренера

Матвей Елисеев — о самоподготовке: тренируюсь для себя, а не для тренера
Биатлон / Кубок мира 0

Призёр чемпионата мира по биатлону Матвей Елисеев рассказал, в чём видит плюсы самоподготовки.

«У меня есть ответственность. Тренируюсь для себя, а не для тренера, как зачастую бывает в сборной. Осознанно пошёл на этот шаг, взял на себя ответственность. Хочу развиваться в спорте, а не показывать тренеру, как хорошо умею тренироваться. Порой хочется побыть в команде во время выходного, а во время тренировок меня всё устраивает.

Чтобы результаты были лучше, ты должен отчитываться перед собой. Не эмоционально, а конкретно: я сделал два промаха, стрелял и бежал медленнее, чем кто-то. Значит, эти моменты мне надо подтянуть. Это абсолютно другой подход в оценке», — приводит слова Елисеева пресс-служба СБР.

Матвей Елисеев: отработал тренировку на первый выстрел!
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020