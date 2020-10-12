«Ненавижу вас, ОМОН!» Скардино эмоционально отреагировала на задержание брата Домрачевой

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Надежда Скардино эмоционально отреагировала на задержание в Минске архитектора Никиты Домрачева, брата четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. Ранее сообщалось, что Никиту Домрачева задержали за участие в акции протеста.

«Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее и слабее, превращаясь в нелюдей. Точнее, вы уже превратились в них!» — написала Скардино в «сториз» своего «инстаграма».

«Силовики повалили меня и стали бить». Брат Дарьи Домрачевой — о задержании

35-летняя Скардино — олимпийская чемпионка в эстафете (2018) и бронзовый призёр в индивидуальной гонке (2014). Также у неё есть бронза чемпионата мира (2011) и два золота чемпионата Европы (2007 и 2016).