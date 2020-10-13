«Поперхнулась, подавилась...» Куклина рассказала, как к ней пришёл допинг-офицер

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о неожиданном визите допинг-офицера. По словам спортсменки, история случилась в ходе сборов в Кабардино-Балкарии.
«Время 21:15 – я иду только с допинг-контроля. Такого долгого взятия пробы у меня ещё не было. Очень долго было, мне кажется, я даже засыпать там начала.
Скажу вам самое интересное, что сегодня, когда мы днём шли гуляли с мужем, я Мише говорю: «Блин, что-то ко мне долго допинг-контроль уже не приезжал, наверное, в Москве на ЭКО 16-го числа приедут».
Ну вот тебе: садимся мы ужинать, подходит ко мне мужчина и прям так пристально на меня смотрит. Я поперхнулась, подавилась. И спрашиваю у него: что? И он мне предъявляет: допинг-контроль», — рассказала Куклина в «сториз» своего «инстаграма».
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