Дарью Домрачеву призвали отказаться от звания Героя Беларуси

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин раскритиковал четырёхкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву за сдержанную позицию в отношении протестов в стране.

Напомним, Домрачева не подписала открытое письмо белорусских спортсменов, потребовавших признать недействительными президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Домрачева имеет звание Героя Беларуси и должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем.

Было понятно, что если атлеты не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит атлетов. Видимо, это произойдёт с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим. Такие виды спорта идут в чёрный список автоматически», — приводит слова Опейкина «Лента.ру».

Ранее в Беларуси за участие в протестах задержали архитектора Никиту Домрачева, брата Дарьи Домрачевой.