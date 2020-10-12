«Силовики повалили меня и стали бить». Брат Дарьи Домрачевой — о задержании

Архитектор Никита Домрачев, брат четырёхкратной чемпионки ОИ по биатлону Дарьи Домрачевой, рассказал об обстоятельствах задержания за участие в протестах.

«Вчера я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в чёрном.

Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его.

Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать её не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было.

Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и ещё около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь», — цитирует его Tut.by.