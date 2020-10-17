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Виттоцци посетила один из этапов веломногодневки «Джиро Д’Италия»

Виттоцци посетила один из этапов веломногодневки «Джиро Д’Италия»
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци посетила 14-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия». Фото Виттоцци с трофеем гонки опубликовала пресс-служба соревнований.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Джиро Д’Италия».

25-летняя Лиза Виттоцци — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

После 13 этапов гонки лидирует Жоуа Алмейда из Португалии, представляющий команду Deceuninck. Лучшим из россиян является Ильнур Закарин. Велогонщик CCC занимает 17-е промежуточное место в общем зачёте.

Минувший биатлонный сезон был прерван досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить заключительный этап сезона в Норвегии.

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