Польховский — о заражении Пащенко COVID-19: накануне он присутствовал на тренировке
Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал информацию о заражении коронавирусом члена национальной команды Петра Пащенко.
«Он изолирован согласно всем нормам, которые обеспечены на базе. Все меры, которые необходимы, принимаются и со стороны тренеров, и со стороны руководства базы.
Накануне Петр чувствовал себя нормально, даже присутствовал на тренировке. Не было никаких особых проблем. В этот период многие кашляют, потому всё-таки решили провести тестирование. Петр остаётся на базе, никуда не уезжает. Созданы все условия.
У других ребят нет никаких замечаний по здоровью. С тренерским штабом тоже всё в порядке. Соблюдаем социальную дистанцию, масочный режим. Всё как положено", — цитирует Польховского «Р-Спорт».
Биатлонист сборной России Пащенко заразился коронавирусом
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