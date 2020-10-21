Польховский — о заражении Пащенко COVID-19: накануне он присутствовал на тренировке

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал информацию о заражении коронавирусом члена национальной команды Петра Пащенко.



«Он изолирован согласно всем нормам, которые обеспечены на базе. Все меры, которые необходимы, принимаются и со стороны тренеров, и со стороны руководства базы.

Накануне Петр чувствовал себя нормально, даже присутствовал на тренировке. Не было никаких особых проблем. В этот период многие кашляют, потому всё-таки решили провести тестирование. Петр остаётся на базе, никуда не уезжает. Созданы все условия.



У других ребят нет никаких замечаний по здоровью. С тренерским штабом тоже всё в порядке. Соблюдаем социальную дистанцию, масочный режим. Всё как положено", — цитирует Польховского «Р-Спорт».