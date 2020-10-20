Биатлонист сборной России Пащенко заразился коронавирусом

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что биатлонист российской сборной Пётр Пащенко заразился коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, результат показал отклонение от нормы у Петра Пащенко. В настоящее время Пётр изолирован от товарищей по команде и находится под наблюдением медиков. Остальная команда прошла ещё один тест на COVID-19, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной России», — говорится на сайте СБР.

Мужская сборная России ранее приступила к тренировочному сбору в центре зимних видов спорта в Алдане (Якутия). После приезда спортсмены прошли тест на коронавирус. Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.