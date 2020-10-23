«Добавляем немного веселья». Тренер сборной России выложил видео со сбора в Якутии

Призёр чемпионатов мира по биатлону, а ныне тренер сборной России Максим Максимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с тренировочного сбора команды в Якутии.
«Добавляем немного веселья в нашу подготовку», — написал Максимов.
Посмотреть видео можно на странице Максима Максимова в «Инстаграме».
41-летний Максимов — серебряный (2011) и бронзовый (2008) призёр чемпионатов мира в индивидуальной гонке, вице-чемпион мира в мужской эстафете (2011), чемпион Европы 2008 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России.
Сбор в Алдане проходит с 12 октября по 4 ноября. В составе основной команды подготовку проводят Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин и Пётр Пащенко.
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