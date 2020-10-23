Бронзовый призёр Олимпийских игр—2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин стал президентом федерации биатлона Свердловской области. Об этом он объявил в своём «инстаграме».
«Сегодня меня выбрали президентом федерации биатлона Свердловской области, работать в которой я буду на общественных началах. Предложения возглавить свердловский биатлон мне поступали неоднократно, но различные обстоятельства не позволяли этого сделать. Всё это время я пристально следил за ситуацией в региональной федерации, был в курсе всех процессов, проблем и той работы, которая велась. Всё-таки это мой родной вид спорта и давно ставший родным регион.
Работа в Государственной Думе, благотворительный фонд занимают и будут занимать большую часть моего времени, но я не собираюсь быть номинальным президентом федерации. Отчасти я уже давно погружён в эту работу, в некоторые процессы. А теперь буду официально в ответе за развитие биатлона в регионе. Работа федерации будет максимально открытой и прозрачной для всех тренеров, спортсменов, специалистов и болельщиков.
Наша общая цель — развитие биатлона на территории Свердловской области. Намерен пристальное внимание уделять привлечению спонсоров и партнёров, улучшению лыжно-биатлонной инфраструктуры, развитию детского спорта, а также системе подготовки профессиональных спортсменов, которые представляют Свердловскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Впереди большая работа.
Я благодарен всем, кто оказал мне доверие и выразил свою поддержку. Сделаю всё возможное, чтобы это доверие оправдать», — написал Шипулин.
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