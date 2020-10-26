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Тренер биатлониста Слепова назвал оправдательный вердикт РУСАДА «знаком свыше»

Тренер биатлониста Слепова назвал оправдательный вердикт РУСАДА «знаком свыше»
Биатлон / Кубок мира 0

Валерий Храмоножкин, тренер российского биатлониста Алексея Слепова, прокомментировал оправдательный вердикт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее стало известно, что Слепов пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев. Ему грозила длительная дисквалификация, но РУСАДА не стало наказывать спортсмена.

«Может, это знак свыше. Теперь надо ещё усердней работать и подтверждать, что это было не просто так. В силу возраста на высоком уровне ему бегать осталось немного, поэтому надо постараться сделать всё, чтобы после не жалеть об упущенных возможностях. Я ему сказал, что надо дружить с системой ADAMS. Надеюсь, всё будет нормально», — цитирует тренера ТАСС.

30 сентября, находясь в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. С признаками инфекционного отравления он обратился за медицинской помощью и в итоге был вынужден остаться в городе. При этом, согласно его отметке в системе антидопингового контроля АДАМС, с вечера того дня спортсмен должен был находиться во Владимире.

Биатлонист Слепов, пропустивший три допинг-теста, отреагировал на оправдательный вердикт
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