Тренер биатлониста Слепова назвал оправдательный вердикт РУСАДА «знаком свыше»

Валерий Храмоножкин, тренер российского биатлониста Алексея Слепова, прокомментировал оправдательный вердикт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее стало известно, что Слепов пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев. Ему грозила длительная дисквалификация, но РУСАДА не стало наказывать спортсмена.
«Может, это знак свыше. Теперь надо ещё усердней работать и подтверждать, что это было не просто так. В силу возраста на высоком уровне ему бегать осталось немного, поэтому надо постараться сделать всё, чтобы после не жалеть об упущенных возможностях. Я ему сказал, что надо дружить с системой ADAMS. Надеюсь, всё будет нормально», — цитирует тренера ТАСС.
30 сентября, находясь в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. С признаками инфекционного отравления он обратился за медицинской помощью и в итоге был вынужден остаться в городе. При этом, согласно его отметке в системе антидопингового контроля АДАМС, с вечера того дня спортсмен должен был находиться во Владимире.
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