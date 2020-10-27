Адвокат Устюгова назвал смехотворным решение лишить Евгения золотых медалей ОИ

Адвокат Евгения Устюгова Алексей Панич заявил, что решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировании его результатов выглядит смехотворно, содержит множество нарушений материального и процессуального права, свидетельствует о низкой квалификации арбитра и отсутствии независимости CAS ADD. Он добавил, что защита спортсмена обжалует вердикт.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования. Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката».

Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил мнение и в нарушение правовых норм направил своё заявление в некомпетентный орган», — цитирует Панича ТАСС.