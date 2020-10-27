Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Е. Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич.

«Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — приводит слова Панича ТАСС.

Обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) основывались на данных биологического паспорта Устюгова, который содержал высокие показатели гемоглобина. В мае 2017 года, спустя три года после завершения карьеры, IBU заподозрил спортсмена в использовании запрещённых веществ, а именно эритропоэтина, на основании данных его биологического паспорта.