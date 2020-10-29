Польховский: Логинов будет участвовать в контрольных тренировках сборной в Тюмени

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, что лидер национальной команды Александр Логинов примет участие в контрольных тренировках в Тюмени.

«У мужской команды в Тюмени запланированы две контрольные тренировки, у женской – три, поскольку они раньше сбор начали. Хотел бы отметить, что в контрольных будет участвовать Александр Логинов, у которого есть персональная квота. Саша из-за травмы локтя не бежал летние старты, и ему необходимо проверить свою готовность. Помимо него персональные квоты есть у Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой. Остальные участники Кубка мира будут названы на сборе в Тюмени. Определённый тренерским штабом состав проведёт четыре этапа Кубка мира – нет смысла что-то менять, если не вмешаются форс-мажорные ситуации», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.