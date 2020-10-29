Польховский: к 20 ноября планируем заявить окончательный состав сборной на Кубок мира
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, когда станет известен окончательный состав сборной России для участия в Кубке мира.
«К 20 ноября мы планируем подать окончательную заявку, но на самом деле нужно сделать это чуть раньше. Именно 20 ноября спортсмены, которые будут участвовать в Кубке мира, должны быть в Контиолахти. В Финляндию мы отправимся из Санкт-Петербурга. Сейчас не так просто выехать в Европу, но финская сторона уже дала своё подтверждение, за что мы очень благодарны. Всеми вопросами относительно переездов занимается менеджер сборной России Дмитрий Рочев, работу которого я хотел бы отметить», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.
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