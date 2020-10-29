«Ясный сигнал всем обманщикам». Лукас Хофер — о лишении золотых медалей Е. Устюгова

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Я рад, что правда в итоге восторжествовала. Это очередное важное достижение в борьбе с допингом.

Надеюсь, это подаст ясный сигнал всем обманщикам о том, что они никогда не смогут чувствовать себя в безопасности и надеяться уйти без наказания», — цитирует Хофера Fondoitalia.