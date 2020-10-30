Президент СБР Майгуров впервые прокомментировал лишение золотых медалей Е. Устюгова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров впервые прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Эта новость негативная для нас всех. С одной стороны, мы знали, что расследование идёт, и идёт на протяжении долгого времени. Учитывая, насколько долго шёл этот процесс, люди, принимавшие это решение, основывались на всех обстоятельствах дела.

Решение, которое принято, принято после длительного расследования. Понятно, что оно нас никак не устраивает, не радует. Но я как президент СБР его принимаю. Знаю, что будет апелляция на это решение со стороны спортсмена, его адвоката по этому делу. И, возможно, точка в этом деле не поставлена.

Шанс выиграть апелляцию… Шансы всегда есть. Каждое дело отличается друг от друга. Поэтому невозможно с гарантией оценивать шансы как, условно, 50 на 50 или 20 на 80», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Россия 24».