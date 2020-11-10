Доротея Вирер рассказала, когда планирует родить ребёнка

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, когда планирует завести детей. По её словам, это произойдёт не ранее 2022 года.
«Я мечтаю о детях. В будущем хочу более спокойной жизни, а не жизни от отеля к отелю и всегда с чемоданом наготове. Но сейчас рано, поговорим об этом после 2022 года. А пока я спортсменка», — цитирует Вирер Fondo Italia.
Также она поделилась ожиданиями от начала очередного сезона Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.
«Сезон приближается, и мне, как всегда, нужно работать с большей интенсивностью, чтобы выйти на пик формы. При этом надо постараться не заболеть. Напряжения теперь неизбежно больше, как и всевозможных мыслей. Подхватить вирус – не лучший расклад для спортсмена, это сильно повлияет на сезон», — добавила Доротея.
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