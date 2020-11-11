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Пётр Пащенко: во втором контрольном старте усталость навалится, будет очень тяжело

Пётр Пащенко: во втором контрольном старте усталость навалится, будет очень тяжело
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонист Пётр Пащенко оценил своё выступление в контрольной спринтерской гонке сборной России. Он занял второе место, не допустив ни одного промаха. Первым с одним промахом стал Евгений Гараничев.

«Думал, что будет намного хуже. Считаю, что гонка прошла хорошо. Справился со всеми задачами, которые поставил перед собой. Но я понимаю, что не настолько загружен сейчас, хоть и после болезни. И пробежал на фоне определённой лёгкости. Завтра во втором контрольном старте усталость навалится, и будет, думаю, очень тяжело.

Сейчас сложная ситуация. Очень много людей везде болеет. Надо жить сегодняшним днём. Конечно, мне хочется отобраться на Кубок мира. Но решать тренерскому штабу. Настолько я готов и заслужил", – цитирует Пащенко „Тюменская арена“.

Гараничев с одним промахом выиграл первую контрольную гонку сборной России по биатлону
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