Вирер — о Губерниеве: это прям настоящий персонаж
Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала об отношении к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву. Вирер напомнили, что Губерниев восхищается её красотой и практически признаётся ей в любви в каждой трансляции.
«О да, Дмитрий — это прям настоящий персонаж. Конечно, такого харизматичного человека трудно не заметить, плюс он очень высокий, и, само собой, все всегда обращают на него внимание.
В биатлоне его все знают и уважают. Он всегда со всеми здоровается и вообще очень милый. Ну и, конечно, видно, насколько он влюблён в биатлон! С какими эмоциями он комментирует или рассказывает какую-то историю, знает всю статистику, всегда в курсе всех новостей. Профессионал!» — цитирует Вирер «Матч ТВ».
Губерниев отреагировал на слова Вирер о нём
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