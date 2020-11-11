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На 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России Геннадий Челюканов

На 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России Геннадий Челюканов
Биатлон 0

Ушёл из жизни заслуженный тренер России, кавалер Ордена Трудового Красного знамени Геннадий Егорович Челюканов. Специалисту было 80 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Тренерскую деятельность Челюканов начал в 1967 году. Среди его учеников – олимпийские чемпионы Сергей Булыгин (Сараево-1984), Светлана Ишмуратова (Турин-2006 (дважды)), Анна Богалий (Турин-2006, Ванкувер-2010) и другие спортсмены.

«Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем. Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова», — говорится в официальном сообщении СБР.

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