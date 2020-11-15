Васильев жёстко ответил братьям Бё, призвавшим Россию извиниться

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал слова братьев Йоханнеса и Тарьея Бё, которые призвали Россию извиниться за допинговые нарушения в прошлом.

«В этой ситуации лучше всего подходит афоризм про тех, кто громче всех кричит: „Держи вора“. Они отводят от себя внимание. С норвежцами всё давно понятно. Легализованные допингисты. Надо переть своей дорогой и не обращать внимания на всяких шавок, которые тявкают. Надеюсь, что моя страна больше никогда не будет извиняться. Перед кем извиняться-то? Они того не стоят. Все эти доклады Макларена, слова иуды Родченкова. Всё же передёрнуто. Поэтому моя позиция, что Россия не должна извиняться перед такими людьми», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.