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Сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира

Сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная России по биатлону объявила состав на первые два этапа Кубка мира, который стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). Состав назвал президент СБР Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ».

В состав не попала чемпионка мира Екатерина-Юрлова-Перхт, которая вчера, 17 ноября, узнала, что беременна. У неё будет второй ребёнок.

Мужчины

Александр Логинов
Матвей Елисеев
Антон Бабиков
Евгений Гараничев
Эдуард Латыпов
Пётр Пащенко
Семён Сучилов

Женщины

Светлана Миронова
Лариса Куклина
Евгения Павлова
Ульяна Кайшева
Ирина Казакевич
Тамара Воронина
Анастасия Гореева

Напомним, ранее состоялись контрольные гонки сборной России по биатлону. Победителями у мужчин стали Евгений Гараничев и Антон Бабиков, у женщин – Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

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