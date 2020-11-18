Екатерина Юрлова-Перхт объявила о паузе в карьере из-за беременности

Чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт объявила, что берёт паузу в карьере по причине беременности.
«Всем привет! Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, всё было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой.
В связи с этим мне придётся почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своём здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю «прощай» биатлону. Мы ещё увидимся», — рассказала она в своём «инстаграме».
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