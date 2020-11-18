Президент СБР Майгуров прокомментировал состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выбор тренерского штаба на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.
«Наш состав будет достаточно ровный. В женской команде нет явных лидеров. Гореева ещё может выступать в юниорах, но тренерский штаб решил включить её в состав вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Мы считаем, что это правильное решение, чтобы наши спортсменки набирали международный опыт.
У мужчин у нас есть признанные лидеры: Логинов и Елисеев. Они вошли в топ-30 по итогам прошлого сезона. Все имена известные. Запасным будет Василий Томшин. Понимаем, что время непростое, возможны замены, мы в любой момент будем готовы их сделать», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».
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