Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Президент СБР Майгуров прокомментировал состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Президент СБР Майгуров прокомментировал состав сборной России на первые этапы Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выбор тренерского штаба на первые этапы Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.

«Наш состав будет достаточно ровный. В женской команде нет явных лидеров. Гореева ещё может выступать в юниорах, но тренерский штаб решил включить её в состав вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Мы считаем, что это правильное решение, чтобы наши спортсменки набирали международный опыт.

У мужчин у нас есть признанные лидеры: Логинов и Елисеев. Они вошли в топ-30 по итогам прошлого сезона. Все имена известные. Запасным будет Василий Томшин. Понимаем, что время непростое, возможны замены, мы в любой момент будем готовы их сделать», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020