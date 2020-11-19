Старший тренер сборной России по биатлону: очень жалко Сливко

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил результаты подопечных в контрольных стартах на сборе в Тюмени.

«Когда бежали спринт, снег выпал с утра, всё завалило. В тот день как-то всё было не так. У спортсменов было странное какое-то состояние, все переживали. Все чего-то ждали, слушали свой организм. К тому же, когда у них контрольные оказались фактически отборочными, все оказались закрепощёнными, чему тут удивляться? Ульяна Кайшева – большая молодец, что в такой обстановке проявила себя. Знала, за что билась, смогла свой большой опыт использовать.

Безусловно, во время спринта впечатлила Гореева. Ира Казакевич могла всё на финише отыграть, у Ларисы Куклиной тоже финиш не очень получился. Женя Павлова просто замёрзла. И, конечно, не хватало выбывших. Хотелось всех в деле посмотреть, но как получилось, так получилось. Очень жалко Сливко, которая фактически была лидером сборной и в стрельбе, да и не только в стрельбе", — цитирует Шашилова официальный сайт СБР.

Тренер также признался, что считает себя противником отборочных стартов. По итогах двух гонок был сформирован состав на первые этапы Кубка мира.

«Я противник отборочных стартов. Какие условия на них ни создай, опытный спортсмен лучше к ним подойдёт и всегда молодёжь обыграет. Всегда. Но чтобы весь сезон выдержать, тут время за молодёжью.

После спринта пришлось переговорить с девчонками: «Вы уж как-то себя показывайте» – и вторая гонка была совсем другой. Было ещё холоднее, старт пришлось переносить. С утра было минус 15, рассматривали даже вариант, чтобы вообще отменить гонку, хотя для России это смешная температура. Кстати, если бы на это пошли, в состав на Кубок мира сразу попала бы Гореева, а не Воронина – про беременность Кати Юрловой тогда ж никто не знал", — сказал Шашилов.

В состав женской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.