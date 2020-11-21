Майгуров — о положении дел в биатлоне во время пандемии и задачах на декабрьские этапы

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился своим мнением о положении дел в биатлоне во время пандемии коронавируса, а также рассказал о задачах на декабрьские этапы.
«Все тесты спортсмены делают за свой счёт. Насколько усложнилась логистика? Внутренняя не усложнилась, а внешняя — да. Сейчас сложно улететь в страны Европы, но министерство спорта нам всячески идёт навстречу. Олимпийский комитет готов оказывать помощь, вплоть до организации чартерных рейсов. У нас так пока вопрос не стоит.
Сегодняшняя проблема в том, чтобы никто не заболел. Да, избежать этого не удалось: есть и персонал, и некоторые спортсмены, которые болели. Но, слава богу, всё уже позади. А у тех, у кого есть заболевания, они проходят практически бессимптомно.
Сложнее ли стало искать спонсоров? Да, конечно. Многие компании, особенно небольшие, переживают экономические сложности. Ситуация сейчас обстоит не самым лучшим образом. Мы общаемся с федерациями по другим видам спорта. Все говорят об этом.
Задача на декабрьские старты? Хороший результат — это попадание в топ-10. Естественно, призовые места. Я думаю, что провальных результатов у нас не будет», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».
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