«Этот беспредел перешёл все границы». Гараничев — о действиях ВАДА

Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года в индивидуальной гонке российский биатлонист Евгений Гараничев выразил недовольство действиями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Гараничеву напомнили, что он остался единственным олимпийским призёром из всего российского поколения биатлонистов, и спросили, нет ли у него страха, что история не закончена и что в следующий раз дисквалифицировать могут его.

«Я очень чётко понял, что никто из нас ни от чего не застрахован. Иногда уже просто кажется, что этот беспредел перешёл все возможные границы.

Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря ВАДА и другим проверяющим организациям они находятся под надёжной защитой, я могу их понять. Но когда ко мне за четыре месяца уже раз десять, если не больше, приезжали одни и те же офицеры ВАДА и всё это инициирует IBU (Международный союз биатлонистов. — Прим. «Чемпионата»), невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счётом ничего найти?

Найти какой-то притянутый за уши повод, как это было в случае с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Ольгой Зайцевой, с тем же Устюговым… Может, им гемоглобин мой маленький не нравится, который постоянно недотягивает до среднего значения? Или какого-то чуда ждут, что я в забытьи что-нибудь запрещённое проглочу?» — цитирует Гараничева «RT на русском».