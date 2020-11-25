Йоханнес Бё: по прибытии в Финляндию буду заботиться только о себе. Не хочу заразиться

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал, как будет вести себя в ходе первых двух этапов Кубка мира, который начнётся в финском Контиолахти 28 ноября.

«После прибытия в Финляндию я буду заботиться только о себе. Не хочу заразиться коронавирусом от кого-то.

Единственным местом, в котором наша команда соберётся вместе, будет самолёт до Хельсинки и автобус до Йоэнсуу. Да и там мужская и женская группа будут разделены», — приводит слова Бё TV2.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

