Йоханнес Бё: по прибытии в Финляндию буду заботиться только о себе. Не хочу заразиться

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал, как будет вести себя в ходе первых двух этапов Кубка мира, который начнётся в финском Контиолахти 28 ноября.
«После прибытия в Финляндию я буду заботиться только о себе. Не хочу заразиться коронавирусом от кого-то.
Единственным местом, в котором наша команда соберётся вместе, будет самолёт до Хельсинки и автобус до Йоэнсуу. Да и там мужская и женская группа будут разделены», — приводит слова Бё TV2.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.
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