Йоханнес Бё: Фуркад на всех смотрел свысока

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с пятикратным олимпийским чемпионом французом Мартеном Фуркадом, который по окончании сезона-2019/2020 объявил о завершении карьеры.
«Не думаю, что кто-то станет таким заклятым врагом, каким мы считали Фуркада. Он был сильной личностью, был очень уверен в себе и смотрел на всех свысока. Его можно было назвать «хорошим» заклятым врагом. Надеюсь, с другими французами получится нечто подобное. Но посмотрим на них, когда они будут атаковать.
Биатлону и спорту вообще нужны хорошие люди, честные, которые будут выражать своё мнение. Раньше мне удавалось прятаться за Фуркадом. С его уходом я чувствую на себе больше ответственности. Но я готов к этому. Нет смысла молчать. Нужно встать и ответить на сложные вопросы», — приводит слова Бё TV2.
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