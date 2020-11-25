Сёстры Фиалковы пропустят этап КМ в Контиолахти из-за контакта с заражённым коронавирусом

Словацкие биатлонистки Паулина и Ивона Фиалковы не смогут принять участие на первом этапе Кубка мира, который 28 ноября стартует в Контиолахти (Финляндия). Как сообщил президент Словацкой ассоциации биатлонистов Петер Возар, спортсменки контактировали с членом национальной команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
«Паулина и Ивона находятся на карантине в Швеции. У одного из членов их сервисной группы оказался положительный тест. Поскольку они находились в прямом контакте, пришлось изолировать каждого из них. На основании рекомендаций Международного союза биатлонистов изолирована и остальная команда», — цитирует Возара Sports.sk.
Напомним, делегация сборной Словакии находится в Контиолахти (Финляндия), где 28 ноября стартует новый сезон Кубка мира.
Ранее стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус в составе сборной России. Информацию подтвердил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.
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