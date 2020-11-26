Доминик Виндиш не попал в состав сборной Италии из-за подозрения на коронавирус

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2019 года итальянский биатлонист Доминик Виндиш объяснил своё непопадание в состав команды на первый этап Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) 28 ноября.

«Я должен дождаться результата теста на коронавирус. Вчера был странный результат и мне пришлось сдать ещё один тест», — сообщил Виндиш в соцсети.

В состав мужской команды Италии пока вошли всего три биатлониста: Лукас Хофер, Дидье Биона и Патрик Браунхофер. В заявку женской команды включены: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Ирен Лардшнайдер, Федерика Санфилиппо, Николь Гонтье.

Вчера, 25 ноября, стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус в сборной России. Решение о выступлении россиян в Контиолахти будет принято сегодня.