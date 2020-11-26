«Есть у нас с Легковым добрая традиция». Антон Шипулин поделился новой фотографией

Депутат Госдумы РФ, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин опубликовал совместное фото с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым на своей странице в «Инстаграме». В описании к фото Антон сообщил о традиции, которой он с Александром стараются придерживаться.
«Есть у нас с Сашей Легковым добрая традиция — хотя бы раз в неделю после работы устраивать пробежки по вечерней Москве. Сегодня закончил все дела в Госдуме, разобрал обращения и бегом на улицу, пока погода такая хорошая. За время пробежки успеваем и спорт обсудить, и работу, и политику, куда без неё? Кстати, может, из вас кто-то хотел бы присоединиться к нашим пробежкам?» — написал Шипулин.
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