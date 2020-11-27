Расписание 1-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Контиолахти

С 28 по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия

Расписание соревнований

28 ноября

13:00 мск — индивидуальная гонка, мужчины.

16:20 — индивидуальная гонка, женщины.



29 ноября

12:30 — спринт, мужчины.

15:40 — спринт, женщины.

В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, сдавший положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.

В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

Новости Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021