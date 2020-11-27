Расписание 1-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Контиолахти

С 28 по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований
28 ноября
13:00 мск — индивидуальная гонка, мужчины.
16:20 — индивидуальная гонка, женщины.
29 ноября
12:30 — спринт, мужчины.
15:40 — спринт, женщины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, сдавший положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.
В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
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