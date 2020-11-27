Анатолий Хованцев прокомментировал выявление коронавируса в сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал то, что в национальной команде выявлены случаи заражения коронавирусом.

Напомним, коронавирус обнаружили у Антона Бабикова и ещё трёх сотрудников сборной. На старт первого этапа в Контиолахти не выйдет не только Бабиков, но и Евгений Гараничев, который с ним контактировал.

«Теперь помимо проблем, которые создаёт ВАДА, у нас ещё и проблемы с COVID. Спортсмены всех стран по отношению к коронавирусу в одних условиях. Кому-то повезёт, кому-то нет.

Для спортсменов, которые хорошо себя проявили на отборе, психологически не совсем хорошо всё это выглядит – пропустить старт международного сезона, — но правила IBU для всех одни. И спортсмены, и тренеры должны себя стараться изолировать от общения с друзьями из других команд. Маски – первое правило.

Сложно сказать, насколько перенесённый коронавирус сказывается на физике. Может быть, Пётр Пащенко в лёгкой форме перенёс болезнь, ведь по итогам отборочных стартов он попал в команду. Думаю, тут всё будет решать уровень иммунитета, насколько организм готов бороться с вирусом», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».