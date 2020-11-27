Майгуров объяснил, почему Логинов стал лишь седьмым в общем зачёте Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, почему, по его мнению, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов занял только седьмое место в личном зачёте сезона-2019/2020 Кубка мира. Напомним, в сезоне-2018/2019 Логинов занял вторую строчку в общем зачёте.

«В прошлом сезоне Александр находился под определённым прессом во время чемпионата мира. Думаю, это не лучшим образом сказалось на психологическом состоянии спортсмена. Кто-то после такого мог закончить, но Александр нашёл в себе силы и продолжает тренироваться», — приводит слова Майгурова «РБК-Спорт».

28-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.