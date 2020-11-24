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Сайт IBU не включил Александра Логинова в список главных фаворитов сезона

Сайт IBU не включил Александра Логинова в список главных фаворитов сезона
Биатлон / Кубок мира 0

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) не включил лидера мужской сборной России Александра Логинова в список фаворитов сезона-2020/2021. Главными фаворитами, по мнению IBU, являются норвежец Йоханнес Бё, француз Кентен Фийон Майе, итальянка Доротея Вирер и немка Денизе Херманн. Логинов же был назван тёмной лошадкой.

«Чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов возглавляет список тёмных лошадок нового сезона. Безусловно, победа на чемпионате мира — высшая ступень в карьере Логинова. Слабым местом Логинова была его непоследовательность, которая никак не вяжется с семью пьедесталами в сезоне-2018/2019, когда он занял второе место в общем зачёте Кубка мира», — отмечается в материале.

Сезон-2020/2021 Кубка мира по биатлону начнётся в ближайшие выходные. Первые два этапа пройдут в Контиолахти (Финляндия).

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