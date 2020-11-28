Тренер женской сборной России Шашилов заразился коронавирусом

Тест на коронавирус тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова показал положительный результат. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Шашилов и проживавший с ним в одном номере Николай Загурский помещены на карантин.



Ранее стало известно, что из 700 человек, прибывших на первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), у пятнадцати — положительный результат теста.



Напомним, отдельные случаи коронавируса были зафиксированы в сборных России, Латвии, Молдавии, Франции и Румынии. Известно, что соревнования пропустят заразившийся COVID-19 Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев. В составе женской сборной России до сегодняшнего дня случаев заражения не было.