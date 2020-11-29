Фуркад отреагировал на слова Й. Бё, который сравнил его с монстром из-под кровати

Пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Бё, который сравнил его с монстром из-под кровати.
Отвечая на вопрос, каково это — провести первую гонку на Кубке мира, зная, что более не придётся сражаться с Фуркадом, Йоханнес ответил: «Как будто монстр, который всё время был под твоей кроватью, исчез и теперь ночью можно спать спокойно».
«Рад, что изюминки Йоханнеса по-прежнему при нём», — написал Фуркад на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 28 ноября, прошла первая гонка сезона в мужском биатлоне — на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) спортсмены вышли на старт индивидуальной гонки. Сенсационную победу одержал соотечественник Бё — Стурла Холм Легрейд. Йоханнес стал вторым, отстав от победителя на 19,6 секунды.
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