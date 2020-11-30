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Павлова — о 35-м месте в спринте: формой более-менее довольна

Павлова — о 35-м месте в спринте: формой более-менее довольна
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка, допустившая два промаха, заняла 35-е место с отставанием в 1 минуту 47,7 секунды от победительницы Ханны Эберг.

«Формой более-менее довольна, но не понимаю, что происходит со стрельбой. Будем разбираться. По ходу – можно и лучше. Буду спрашивать совета у Алексея Волкова, больше не у кого спрашивать.

По гонке было минимально информации, только на последнем круге гнали: поборись за тридцатку. Недовольна гонкой», — рассказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Второй этап сезона также пройдёт в Контиолахти в ближайшие выходные.

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