Павлова — о 35-м месте в спринте: формой более-менее довольна
Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсменка, допустившая два промаха, заняла 35-е место с отставанием в 1 минуту 47,7 секунды от победительницы Ханны Эберг.
«Формой более-менее довольна, но не понимаю, что происходит со стрельбой. Будем разбираться. По ходу – можно и лучше. Буду спрашивать совета у Алексея Волкова, больше не у кого спрашивать.
По гонке было минимально информации, только на последнем круге гнали: поборись за тридцатку. Недовольна гонкой», — рассказала Павлова в эфире «Матч ТВ».
Второй этап сезона также пройдёт в Контиолахти в ближайшие выходные.
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