Себастиан Самуэльссон отреагировал на второе место в спринте в Контиолахти

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал второй результат в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсмен отстал от лидера спринта Йоханнеса Бё на 44,1 секунды.

«Замечательный результат. После неудач прошлого года решил, что летом буду работать изо всех сил, чтобы зимой стабильно показывать максимум своих возможностей. Пока я рад такому началу сезона.



За лето я подтянул скорость стрельбы, и это было видно. Скорость на трассе хорошая даже после индивидуальной гонки, поэтому этапом я доволен. Сегодня важно было чисто отработать на огневых рубежах, но даже с одним промахом мне удалось финишировать вторым. Я очень рад!



В это межсезонье я много тренировался, поэтому серьёзнее отнёсся к восстановлению и правильному питанию. Мы с Мартином Понсилуомой и Йеспером Нелином всё время тянулись друг за другом, и было интересно узнать, насколько конкурентоспособными мы будем по ходу сезона. Пока результаты радуют и дают надежду на удачный год», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.