Сергей Чепиков объяснил, чего не хватило российским биатлонистам на 1-м этапе Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал результаты российских спортсменов на первом этапе Кубка мира, который состоялся в Контиолахти в минувшие выходные. Напомним, у мужчин лучшим результатом стало 10-е место Александра Логинова в индивидуальной гонке, у женщин — 15-е место Ульяны Кайшевой в индивидуальной гонке.
«Нашим «сборникам» не хватило адаптационных стартов в Европе. Понятно, что на это были объективные причины: коронавирус. Из-за этого возникли трудности с перемещением по Европе.
Но Саша Логинов всё равно выглядит боеспособным. Думаю, на следующей неделе картина будет получше. Это я про всех наших спортсменов. Нам не хватило контрольных стартов.
Вот французы тренируются на своей базе, которая расположена в горах. Там у них никакого вируса, спокойно работают. Затем прилетают на этап Кубка мира. А у наших гораздо больше переездов, перелётов», — цитирует Чепикова «Советский спорт».
Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.
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