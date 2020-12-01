Вирер признала, что не была готова к 1-му этапу КМ. Она выиграла индивидуальную гонку

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер призналась, что была не в лучшей форме в ходе первого этапа Кубка мира, который прошёл в Контиолахти в минувшие выходные. Напомним, Вирер одержала победу в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха, а в спринте показала 22-й результат.
«Я явно была не в лучшей форме, было тяжело, мы буквально страдали на лыжне. В общем, мы не были готовы к старту сезона.
Норвежцы и шведы были лучше готовы по географическим причинам, у них было больше времени для тренировок на снегу перед уик-эндом. Но я не переживаю по этому поводу. Теперь мы сможем немного отдохнуть, а потом побольше потренироваться на снегу. В команде мы все с нетерпением ждём следующего спринта в четверг, чтобы сделать шаг вперёд», — цитирует Вирер Ski-nordique.
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