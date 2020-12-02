«Таких случаев был не один и даже не три». Васильев — о пьяной выходке Шопина

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал годичное отстранение двукратного чемпиона Универсиады Юрия Шопина, наказанного за пьяную выходку.

«Не слишком ли суровое наказание? На самом деле слишком мягкое. Шопин, насколько знаю, именно по этой части уже был замечен. Ему делались устные замечания. Вообще, впервые принята такая мера, честно говоря, уже крайняя. Он не слышал никого, не внимал просьбам одуматься. Таких случаев не один, не два и даже не три.

Считаю, в СБР стоит ввести такую же дисциплинарную комиссию, как и в футболе, которая рассматривала бы подобные случаи и принимала исключительно жёсткие меры. Они уже взрослые люди, не дети. Они всё знают и много чего видели. Но тот, кто позволяет себе подобного рода выпады, должен быть наказан самым жёстким образом. Как вообще себе можно позволить такие вещи? На тебя смотрят молодые спортсмены, какой пример ты подаешь?» – приводит слова Васильева «Спорт день за днём».