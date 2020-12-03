Кугаевский: Логинов доказал, что остаётся лидером сборной России. Остальное он доберёт

Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, оценил старт сезона на Кубке мира в исполнении Александра Логинова.



«Александр шёл своим путём, своей программой. Он провёл много индивидуальных сборов и сборов с командой Тюменской области. Мы создали для него все условия, помогали ежедневно, пристреливали, оценивали на тестах, но не указывали, что делать. У него своя программа, но мы так работаем не первый год, хорошо понимаем друг друга и считаем эту схему отлаженной. Мне кажется, это взаимовыгодные отношения.



Что касается его первых стартов, то Александр всегда недоволен своими результатами, даже когда занимает второе или третье место на чемпионате мира. Он старается всегда победить и считает, что где-то недоработал. Полностью счастлив он был только тогда, когда выиграл чемпионат мира. Это спортсмен-максималист, который всегда старается выжать максимум, а кроме золотой медали для него наград не существует.



Знаю, что он сейчас не очень доволен своей формой, но уверен, что будет добирать. Самое главное, что он не провалился. Человек не тестировался больше полугода в соревновательной обстановке, но всё равно показал, что он остаётся лидером в нашей команде. Думаю, что он остальное доберёт, потому что Логинов — уникальный спортсмен», — цитирует Кугаевского News.ru.

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