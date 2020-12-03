Мужская сборная России по биатлону провела худший спринт в истории

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоялась спринтерская гонка. Российские биатлонисты не смогли попасть в топ-30. Это худший спринт в истории для команды.
Лучший результат из россиян показал Матвей Елисеев, занявший 33-е место. Александр Логинов пришёл к финишу вслед за ним, став 34-м. Эдуард Латыпов финишировал 46-м, Антон Бабиков – 55-м, Пётр Пащенко – 72-м, а Семён Сучилов показал 85-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти
Спринт. Мужчины
1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.03,7 (0).
2. Арнд Пайффер (Германия) — +13,9 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +29,4 (1).
4. Беньямин Вегер (Швейцария) — +35,9 (0).
5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +44,0 (0).
6. Яков Фак (Словения) — +45,3 (0).
7. Йоханнес Дале (Норвегия) — +50,8 (1).
8. Бенедикт Долль (Германия) — +50,9 (1).
9. Мартин Понсилуома (Швеция) — +52,0 (3).
10. Михал Крчмарж (Чехия) — +52,5 (0)...
33. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,7 (0).
34. Александр Логинов (Россия) — +1.33,3 (3)...
46. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.55,7 (4)...
55. Антон Бабиков (Россия) — +2.22,3 (2)...
72. Пётр Пащенко (Россия) — +2.53,7 (2)...
85. Семён Сучилов (Россия) — +3.27,2 (4).
Напомним, сегодня, 3 декабря, в Контиолахти состоится также женская спринтерская гонка.
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