Пётр Пащенко: чувствую мышечное закисление. Антибиотики влияют

Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсмен допустил два промаха и стал 72-м.
«Изначально планировали первый этап пропускать, но по известным причинам мне пришлось стартовать. И если в первой гонке я как-то пробежал, не лучшим образом, но всё-таки состояние было не таким плохим, то вторая гонка прошла очень тяжело.
Чувствую мышечное закисление. По нескольких причинам. Когда я болел, то не мог сделать определённый блок анаэробной работы, вторая причина — болезнь и лекарства, которые мне приходилось принимать. Антибиотики влияют, и все последствия очень долго сказываются.
По поводу контрольной, которую я удачно провёл в Ханты-Мансийске. Я сам был удивлён и не скрывал этого, думал, что будет гораздо хуже. После этого моя форма была оптимальной, я проводил скоростные тренировки, проводил их неплохо. Не уступал ни в чём. Мы сейчас пытаемся понять истинные причины такого состояния», — цитирует Пащенко «Матч ТВ».
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