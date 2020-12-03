Пётр Пащенко: чувствую мышечное закисление. Антибиотики влияют

Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсмен допустил два промаха и стал 72-м.



«Изначально планировали первый этап пропускать, но по известным причинам мне пришлось стартовать. И если в первой гонке я как-то пробежал, не лучшим образом, но всё-таки состояние было не таким плохим, то вторая гонка прошла очень тяжело.



Чувствую мышечное закисление. По нескольких причинам. Когда я болел, то не мог сделать определённый блок анаэробной работы, вторая причина — болезнь и лекарства, которые мне приходилось принимать. Антибиотики влияют, и все последствия очень долго сказываются.



По поводу контрольной, которую я удачно провёл в Ханты-Мансийске. Я сам был удивлён и не скрывал этого, думал, что будет гораздо хуже. После этого моя форма была оптимальной, я проводил скоростные тренировки, проводил их неплохо. Не уступал ни в чём. Мы сейчас пытаемся понять истинные причины такого состояния», — цитирует Пащенко «Матч ТВ».

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